Общество

Председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области призвал пользоваться льготной сельской ипотекой

Председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов призвал жителей региона пользоваться льготной сельской ипотекой со ставкой от 0,1% до 3% годовых. Об этом он заявил сегодня, 19 марта, в ходе пресс-конференции.

«Льготная сельская ипотека - это большой федеральный проект. Неважно где вы работаете, главное, чтобы жили в сельской местности. А сельской местностью, в свою очередь, считается все, кроме Пскова и Великих Лук», - рассказал Николай Романов.

Он подчеркнул, что цель льготного ипотечного кредита - это строительство или приобретение жилья на сельских территориях. При этом, максимальная величина кредита - 3 млн рублей, а срок кредитования до 25 лет, начиная с 2020 года. Первоначальный взнос составляет 10%.

Николай Романов также рассказал о предоставлении льготного потребительского кредита гражданам, проживающим в сельской местности на повышение уровня благоустройства домовладений.

Председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области подчеркнул, что обязательным условием получения займа также является постоянное проживание гражданина на сельских территориях.

«Ставка кредита составляет от 1% до 5% годовых, предельная величина до 250 тысяч, срок кредитования до 5 лет», - заключил Николай Романов.