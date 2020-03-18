Общество

В Орлецах ведется подготовка к расширению кладбища

В Орлецах ведутся подготовительные работы по строительству новой очереди кладбища. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, комментируя информацию, озвученную в соцсетях.

Фото из группы «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте»

Сегодня в сообществе «Жесть по-псковски» были опубликованы фотографии земельных работ вблизи кладбища «Орлецы-2» с вопросом: «Может, кто знает, а зачем кладбище «Орлецы-2» ускоренными темпами расширяют, не брезгуя даже строительным мусором? Не каждый ожидает при копке могилы найти бетонные блоки, куски кирпичных стен, паллеты, пленку…». Под данным сообщением активно высказываются версии происходящего. В частности, ряд подписчиков предположили, что кладбище расширяют в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Ведутся подготовительные работы по «Орлецам-4». Все происходит планово, в соответствии с документами, которые есть в управлении городского хозяйства. Долго формировали участок - там овраг большой, а сейчас оформили», - пояснила Елена Жгут.

А коронавирус, по ее словам, здесь не при чем. «Это домыслы людей. Паники быть не должно, тем более что обстановка стабильная, под контролем».

Для введения новой очереди орлецовского кладбища предстоит провести большой объем подготовительных работ. В настоящее время захоронение осуществляется на второй очереди кладбища «Крестовское», напомнила Елена Жгут.