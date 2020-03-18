Общество

Региональный избирком провел расширенное совещание с председателями и бухгалтерами ТИК

Совещание с председателями территориальных избирательных комиссий по подготовке и проведению общероссийского голосования по проекту изменений в Конституцию РФ проводит сегодня, 19 марта, Избирательная комиссия Псковской области.





Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, программа мероприятия выстроена по двум секциям. На секции для председателей ТИКов будут обсуждаться особенности подготовки к общероссийскому голосованию, работа наблюдателей и вопросы взаимодействия с молодежными избирательными комиссиями в ходе подготовки к голосованию. Секция для бухгалтеров будет посвящена обсуждению задач финансового учета и контроля, особенностей финансирования и расходования средств, выделенных на общероссийское голосование и вопросов организации контроля за использованием бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям различного уровня на проведение общероссийского голосования.



Перед началом семинара к председателям обратился Игорь Сопов. Особое внимание он уделил теме работы сотрудников избиркомов всех уровней в условиях распространения коронавируса. Сегодняшнее совещание тоже проходит с соблюдением необходимых мер профилактики: участники рассажены на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, обеспечен запас салфеток, антисептиков и масок. Каждые 40 минут предусмотрено проветривание помещения.



Необходимые меры предосторожности также будут предусмотрены и в период активной подготовки и проведения общероссийского голосования по Конституции. Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля, и информирование избирателей об этом мероприятии начинается с сегодняшнего дня. Но в случае необходимости дата голосования может быть изменена, заметил председатель облизбиркома, напомнив слова президента, сказанные на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой: «При всей важности общероссийского голосования, нет ничего важнее здоровья граждан».



Как было отмечено на сегодняшнем семинаре, оснований для паники в связи с коронавирусной инфекцией нет. В случае проведения голосования будут соблюдаться разумные меры предосторожности: регулярное проветривание помещений для голосования и влажная уборка. В туалетных комнатах можно будет воспользоваться мылом и антисептиками. С учетом того, что по поправкам в Конституцию предусмотрено досрочное голосование, массового скопления народа на участках в общероссийский день голосования не ожидается.



Председателей ТИКов призвали обратить внимание на фейковые информационные материалы с призывом не голосовать по поправкам в Конституцию и сразу сообщать о выявленных фактах в областную Избирательную комиссию. Данная информация будет доводиться до правоохранительных органов. Информирование граждан о голосовании по Конституции будет осуществляться через социальные сети и путем доставки информационных материалов сотрудниками «Почты России». Поквартирный обход граждан перенесен на 10 дней.



В самое ближайшее время жители псковского региона увидят информационные материалы об общероссийском голосовании на улицах и в общественных учреждениях.



Далее семинар продолжил свою работу по секциям.