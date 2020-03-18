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Общество

Росгвардия информирует псковичей о сроке уплаты административных штрафов

19.03.2020 15:59|ПсковКомментариев: 0

Не позднее 60 суток со дня вступления постановления по делу о правонарушении в законную силу, совершившее его лицо обязано уплатить административный штраф, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии. 

Несоблюдение этого требования в соответствии со статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечёт наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток.

Кроме того, для владельцев гражданского оружия привлечение по данной статье является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия с их последующим изъятием.

Во избежание таких негативных последствий необходимо соблюдать установленные действующим законодательством требования. Получить информацию о неуплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии:  (8112) 73-41-12.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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