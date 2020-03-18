Общество

Российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса

Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минздрава.

«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения, – заявил и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России д.м.н. Дмитрий Лиознов - Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса».

Генетические данные депонированы исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников в своем Instagtram сообщил о первых случаях заболевания коронавирусом в Псковской области. Семья из четырех человек вернулась в регион из Испании. Почувствовав недомогание, они обратились к врачу. Первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус.