Общество

Жириновский предложил депутатам приносить еду с собой в Госдуму

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил депутатам приносить еду с собой, так как столовые и буфеты в Госдуме закрыты, и домашняя еда позволяет обеспечить соблюдение санитарных требований, пишет «Парламентская газета».

Работа столовых и буфетов Госдумы временно приостановлена с 19 марта в целях недопущения распространения коронавируса. Как сообщили в Аппарате Госдумы, прорабатывается возможность организации доставки питания на рабочие места по предварительному заказу.

Владимир Жириновский поддерживает закрытие столовых. Он сообщил, что уже 20 лет приносит обед с собой. «Не потому что эпидемия, а потому что качество воды плохое. Первые блюда готовят с водой из-под крана, с хлоркой и всякой гадостью. И я перестал пользоваться услугами столовой», - сказал Жириновский. Он предложил коллегам приносить питание с собой. Либо жёны депутатов должны приносить им еду на работу, считает лидер ЛДПР.

Жириновский также предлагает временно отменить работу депутатов в регионах. «Считаю, что они должны остаться в Москве. Всех помощников - на удаленку, а депутаты пусть сидят здесь», - сказал он. Политик считает, что нужно строить новое здание Госдумы, чтобы в зале заседаний депутаты сидели более свободно, чтобы между ними было расстояние как минимум один метр. «У депутата должна быть рабочая комната, комната отдыха, маленькая кухня, душ и отдельная комната для всех помощников с отдельным выходом», - добавил Владимир Жириновский.