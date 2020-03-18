Общество

Ввоз более 20 тонн фиников из Туниса запретили в Псковской области

23,1 тонны сушеных фиников из Туниса запрещен на железнодорожном пункте пропуска «Печоры - Псковские», расположенном на российско-эстонском участке государственной границы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Подкарантинная продукция следовала из Тунисской Республики в адрес оптовой фирмы Екатеринбурга, занимающейся торговлей свежими овощами, фруктами и орехами. При документарной проверке сотрудник управления Россельхознадзора установил нарушение решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».

Предъявленный сертификат на сушеные финики был оформлен не полностью. Этот факт дает основания признать его недействительным и в соответствии с требованиями карантинного законодательства запретить ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Евразийского экономического союза.