Общество

В России ужесточат ответственность за продажу фальсифицированных лекарств через Интернет

За распространение через Интернет контрафактных, незарегистрированных лекарственных средств и биологически активных добавок уголовное наказание может составить до восьми лет лишения свободы. Штрафы за такие преступления тоже вырастут - до пяти миллионов рублей. Пакет законов, который ставит заслон для продажи контрафактных лекарств через Интернет, Госдума приняла в окончательном чтении 19 марта, сообщает «Парламентская газета».

Уголовная и административная ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок (БАД) была введена в 2014 году. Критерием разграничения составов является стоимость таких препаратов. Если стоимость превышает 100 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.

Пакет законов, разработанный депутатами во главе с вице-спикером Ириной Яровой, усиливает ответственность за продажу фальсификата с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей.

Так, один из законов устанавливает уголовную ответственность в виде лишения свободы от четырёх до восьми лет со штрафом от 750 тысяч до 2,5 миллиона рублей. В качестве альтернативы предусматриваются принудительные работы на срок от четырёх до пяти лет. Действующей базовой нормой установлено наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Вторым законопроектом вносятся поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Если правонарушения не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то за продажу фальсификата вводят штрафы от 75 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 150 тысяч до 800 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 150 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица будут наказываться штрафом от двух до пяти миллионов рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Ко второму чтению в инициативу была внесена поправка спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, которая выделяет в отдельный состав продажу фальсифицированных и некачественных лекарственных средств с использованием СМИ и Интернета.

Важно, что уголовная и административная ответственность за продажу несертифицированных лекарств не будет применяться, если реализация или ввоз незарегистрированных препаратов осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и охране здоровья, если они не производятся в России или рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения.