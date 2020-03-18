Общество

Поезд Таллин-Москва-Петербург отменят из-за коронавируса с пятницы

С 20 марта в связи с распространением коронавируса временно приостанавливается движение поезда по маршруту Таллин-Петербург-Москва, сообщил журналистам председатель правления Eesti Raudtee (ЭЖД, Эстонская железная дорога) Эрик Лайдвеэ.

«Российская железная дорога проинформировала нас о том, что движение поезда временно прекращается с целью обеспечения безопасности пассажиров и борьбы с распространением вируса», - отметил Лайдвеэ.

ЭЖД предлагает пассажирам, уже купившим билеты и желающим вернуть деньги, обратиться к предприятию Go Rail, ответственному за продажу билетов.

Лайдвеэ напомнил, что правительство Эстонии ввело с 12 марта чрезвычайно положение в связи с пандемическим распространением коронавируса. Чрезвычайное положение сохранится до 1 мая, если правительство не примет иное решение.

По последним данным, в Эстонии выявлено 258 человек, заразившихся коронавирусом.