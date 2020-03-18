Общество

К весеннему паводку и пожароопасному периоду готовится Псковская область

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приняла участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Мероприятие в режиме ВКС 19 марта провел полпред Александр Гуцан, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основным вопросом для обсуждения стала подготовка субъектов РФ, в том числе Псковской области, к весеннему паводку и пожароопасному периоду.

Полпред обратил внимание, что на Северо-Западе ежегодно наблюдается напряженная паводковая и пожароопасная обстановка из-за большого количества водных объектов и лесных площадей. В обращении к представителям региональных властей и руководству территориальных управлений МЧС России Александр Гуцан особо отметил важность профилактических мер, в том числе своевременного информирования граждан. «В случае возникновения опасных ситуаций, связанных с паводками или пожарами, важно обеспечить надежную защиту населения и территорий», - добавил полпред.

В связи с аномально теплой погодой на основных водоемах области устойчивого ледостава не образовалось. Несмотря на высокую водность, в настоящее время в Псковской области угроза затопления населенных пунктов отсутствует. Исходя из сложившихся гидрометеорологических условий, прохождение пиков весеннего половодья в регионе ожидается в первой декаде апреля. Мониторинг водной обстановки на территории области осуществляет Псковский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В соответствии с распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Псковской области в регионе организовано проведение ряда противопаводковых мероприятий. На случай возникновения ЧС в регионе сформирована необходимая для этого группировка сил и средств.

Комплекс профилактических мероприятий реализуется и в связи с подготовкой к пожароопасному сезону, который, учитывая сложившиеся и прогнозируемые погодные условия, может начаться раньше времени. В рамках предотвращения возможных ЧС организована круглосуточная работа региональной диспетчерской службы по мониторингу пожарной опасности в лесах, которая аккумулирует информацию о пожароопасной обстановке, расстановке сил и средств.

Кроме того, в регионе уже проводятся комплексные профилактические операции. Также в этом году запланировано устройство более 300 км противопожарных минерализованных полос и прочистка уже имеющихся полос.