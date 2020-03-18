Общество

Госдума усиливает защиту капиталовложений и инвестиций

Госдума приняла пакет из трех законов, призванный стимулировать компании вкладываться в реализацию национальных проектов. Инициатива правительства РФ предусматривает два инвестиционных режима:

Общий - действует в отношении организаций, реализующих проекты.

Проектный - создание условий для привлечения собственных инвестиций и реализации новых инвестиционных проектов в одной из сфер экономики.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, законы призваны создать предсказуемые и благоприятные условия работы бизнеса и реализации инвестиционных проектов через стабилизационную оговорку, снятие инфраструктурных ограничений через внедрение механизма возмещения затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную, цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных налогов.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что необходимо принять эффективное законодательство о защите инвестиций, которое создаст условия для развития экономики. «Правила инвестирования должны быть прозрачными и предсказуемыми. Для бизнеса важна стабильность и достижимость поставленных целей. Поэтому необходимо принять законы, которые создадут условия для развития нашей экономики», - отметил председатель ГД.

Вячеслав Володин также отметил, что «учитывая непростую ситуацию на рынках, учитывая стоимость нефти, нам важно поддержать, защитить, поощрить капиталовложения, инвестиции, которые пойдут у нас в экономику».

Законы формируют основы законодательства об инвестиционной деятельности и ее развитии, устанавливают ряд общих требований к нормативным правовым актам, регулирующим инвестиционную деятельность, а также к порядку их принятия и применения. Также создаются стабильные налоговые условия ведения инвестиционной деятельности в России. Муниципалитеты включаются в экономические отношения, а у региональных властей появляется возможность самим решать, какие проекты нужны для регионов и какие формы поддержки им будут сделаны.

Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков подчеркнул, что «этот пакет законопроектов, по сути, создает стабильные условия для капиталовложений, как с точки зрения налогов, так и с точки зрения других условий, при которых осуществляются капиталовложения. Цель законопроекта - создать стабильные условия для тех, кто осуществляет капиталовложения в РФ. Кроме того, предусматривается государственная поддержка для таких проектов. Ко второму чтению этот пакет законопроектов претерпел достаточно серьезные изменения: если в первом чтении была сделана попытка в одном законе объединить все возможные режимы осуществления инвестиций и капиталовложений в РФ, то ко второму чтению из законопроектов убраны излишние, на наш взгляд, положения, которые вмешиваются в уже работающие режимы». По его словам, новым режимом смогут воспользоваться как российские, так и иностранные инвесторы, и поправки будут способствовать улучшению инвестиционного климата.