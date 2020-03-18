Общество

«Единая Россия» подключит весь партийный ресурс для борьбы с коронавирусом

На селекторном совещании с региональными отделниями партии Андрей Турчак отметил, что партийные волонтеры способны разгрузить первичный медицинский персонал в больницах для выполнения прямых обязанностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Он уточнил, что речь идет о неквалифицированной работе. Волонтеры не заменят врачей или медсестер, но «они могут, например, помочь в приемном покое, отвечать на телефонные звонки».

Также «Единая Россия» объединит усилия с «Волонтерами Победы» по оказанию помощи ветеранам и членам их семей.

Эта общественная организация с резервом порядка 25 тысяч волонтеров. Она находится в постоянном контакте с ветеранами, в каждом регионе у них есть собственная сеть, с базой уже осуществленных контактов и пониманием текущих потребностей ветеранов. «Поэтому «Волонтеры Победы» обязательно должны присоединиться к нашей работе», - сказал Турчак.

Член президиума Генсовета партии, руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что «наша задача - организовать живое общение с ветеранами: звонить порядка двух-трех раз в день, спрашивать о состоянии здоровья, какая нужна помощь. В случае потребности в продуктах, медицинских препаратах - организовать их доставку».

Для организации этой работы подготовлен специальный образовательный курс на цифровой платформе. Он будет доступен через приложение, в котором волонтеры смогут найти всю необходимую для работы информацию.

«Единая Россия» создаст 90 тысяч чатов (по количеству первичных отделений партии) в мессенджерах, чтобы информировать граждан о ситуации по пандемии коронавируса и предотвратить тем самым поток фейковых новостей. Также будет проходить ежедневный обзвон граждан, входящих в группу риска (ветераны, пожилые люди, одинокие пенсионеры) по базе данных, собранной через партийные общественные приемные в регионах.

«Каждый член партии знает ближний круг своих соседей, знает, кто нуждается в наибольшем внимании в связи со сложившийся ситуацией. Это одинокие пенсионеры, инвалиды, те кто наиболее уязвим перед вирусом, так называемая группа риска», - отметил Андрей Турчак.

Он добавил, что партийцы будут пресекать сообщения о возникшем дефиците продуктов в магазинах, лекарств в аптеках, повышения стоимости на товары первой необходимости. Будет вестись постоянный мониторинг цен на них.

«В стране полностью сформированы стратегические запасы. В большинство торговых сетей направлены рекомендации по недопущению повышения цен на товары. Ретейлеры подтвердили, что держат ситуацию с запасами товаров и их поставками под контролем. Данные наших мониторингов должны оперативно направляться в региональные штабы», - заключил Турчак.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии дал ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса, в том числе он попросил перейти на режим волонтерства, добровольческой помощи и оказывать людям всю необходимую помощь - от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки.