Общество

«Мехуборка» вывезла ТКО из 14 печорских деревень

«Мехуборка» вывезла ТКО из 14 населенных пунктов Круппской волости Печорского района. Накануне транспортировка отходов, запланированная в соответствии с графиком, оказалась невозможной из-за поломки мусоровоза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Изменения в графике коснулись деревень Выластье, Кулиско, Глазово, Дальнево, Дрисливик, Заболотье, Замошье, Киршино, Коломцы, Красная Гора, Кулье, Лисье, Мартышово и Сухлово. В этих населенных пунктах организован мешковой сбор. 18 марта все пакеты с ТКО были забраны.

В остальных муниципальных образованиях Псковской области вывоз ТКО 18 марта осуществляется в плановом режиме.

С 1 декабря 2019 года обслуживанием населения в части обращения с ТКО в Печорском районе занимается «Мехуборка». Услугой по вывозу мусора охвачены 100 населенных пунктов района, в том числе Печоры, Лавровская волость (42 населенных пункта), Круппская (50) и Новоизборская (7).