Общество

Экопром устанавливает в Псковской области сертифицированные контейнеры

Экопром устанавливает на территории Псковской области сертифицированные пластиковые контейнеры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «Мехуборка».

Для мусорокамер чаще всего используются баки объемом 0,24 или 0,36 куб. м. Для общественного пользования предназначены контейнеры 1,1 куб. м. «Все ёмкости оборудованы колесами, они удобны и эргономичны, легко перемещаются одним человеком даже при полной загрузке. Имеют прочную конструкцию, устойчивы к перепадам температур и жестким погодным условиям. Каждый контейнер может быть напрямую выгружен в мусоровоз евростандарта с задней загрузкой. Легко поддаются санитарной обработке», - отметили в компании.

Все контейнеры, приобретаемые Экопромом, проходят обязательную сертификацию, заключили в компании.