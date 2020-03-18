Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Резиновые сапоги: за и против
Легендарный БГ в Пскове!
Ангарский дом для псковичей
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Парк для людей, попавших в беду
 
 
 
ещё Общество 18.03.2020 10:1448 ПсковГУ: Ренессанс или упадок? 19.03.2020 21:450 МВД России призывает граждан не реагировать на фейковые новости 19.03.2020 21:011 Экопром устанавливает в Псковской области сертифицированные контейнеры 19.03.2020 20:530 Псковский журналист Анатолий Старовойтов скончался на 58-м году жизни 19.03.2020 20:400 В Псковской области расширен комплекс мер по противодействию распространению коронавируса 19.03.2020 20:200 На цепном мосту в Острове начался монтаж нового настила
 
 
 
Самое популярное 19.03.2020 13:2124 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 17.03.2020 07:5620 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 18.03.2020 10:1448 ПсковГУ: Ренессанс или упадок? 19.03.2020 08:220 Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО 16.03.2020 08:492 Пассажир «БМВ» скончался в реанимации после ДТП в Псковском районе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Экопром устанавливает в Псковской области сертифицированные контейнеры

19.03.2020 21:01|ПсковКомментариев: 1

Экопром устанавливает на территории Псковской области сертифицированные пластиковые контейнеры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «Мехуборка».

Для мусорокамер чаще всего используются баки объемом 0,24 или 0,36 куб. м. Для общественного пользования предназначены контейнеры 1,1 куб. м. «Все ёмкости оборудованы колесами, они удобны и эргономичны, легко перемещаются одним человеком даже при полной загрузке. Имеют прочную конструкцию, устойчивы к перепадам температур и жестким погодным условиям. Каждый контейнер может быть напрямую выгружен в мусоровоз евростандарта с задней загрузкой. Легко поддаются санитарной обработке», - отметили в компании.

Все контейнеры, приобретаемые Экопромом, проходят обязательную сертификацию, заключили в компании.

Теги: #ТКО #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 480 человек
19.03.2020, 22:000 Италия обошла Китай по числу умерших от коронавируса 19.03.2020, 21:450 МВД России призывает граждан не реагировать на фейковые новости 19.03.2020, 21:240 ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по поправкам в Конституцию 19.03.2020, 21:011 Экопром устанавливает в Псковской области сертифицированные контейнеры
19.03.2020, 20:530 Псковский журналист Анатолий Старовойтов скончался на 58-м году жизни 19.03.2020, 20:400 В Псковской области расширен комплекс мер по противодействию распространению коронавируса 19.03.2020, 20:390 В России одобрили ускоренную систему диагностики коронавируса 19.03.2020, 20:200 На цепном мосту в Острове начался монтаж нового настила
19.03.2020, 20:151 Автоклубы поступят в восемь районов Псковской области 19.03.2020, 19:520 Пожароопасный период в Псковской области начнется с 20 марта 19.03.2020, 19:430 Почти 180 тысяч пособий получили застрахованные жители Псковской области за год 19.03.2020, 19:250 Режим повышенной готовности введен в 83 регионах России
19.03.2020, 19:010 Playboy перестанет выпускать печатную версию журнала 19.03.2020, 18:401 В Пскове будут судить мужчину, который угрожал полицейским косой 19.03.2020, 18:232 Псковское УМВД приостановило прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию 19.03.2020, 18:200 Роспотребнадзор подготовил требования к условиям труда для беременных и кормящих женщин
19.03.2020, 18:110 Две иномарки столкнулись на улице Гоголя в Пскове 19.03.2020, 18:090 Контрактники смогут возместить материальный ущерб воинской части с рассрочкой 19.03.2020, 17:581 Завтра в Псковской области возможен дождь и мокрый снег 19.03.2020, 17:460 ТПП России открыла «горячую линию» для помощи бизнесу в вопросах исполнения контрактов
19.03.2020, 17:450 В Роскачестве посоветовали работающим удаленно соблюдать «цифровую гигиену» 19.03.2020, 17:420 Механизм организации дистанционного обучения обсудил Александр Седунов со специалистами из муниципалитетов 19.03.2020, 17:372 Андрей Корнев: Неважных поправок в Конституцию среди предложенных для народного голосования нет 19.03.2020, 17:300 Зампрокурора области проведет встречу с жителями Невельского района
19.03.2020, 17:200 Интерактив: Про дату выборов даже в университете-то знали не все 19.03.2020, 17:141 В Псковской области утверждены сроки весенней охоты - с 4 по 13 апреля 19.03.2020, 17:1217 Женский монастырь изготовит ладан с усиленным противовирусным эффектом 19.03.2020, 17:030 В Госдуму внесли проект о дополнительных гарантиях владельцам квартир в аварийных домах
19.03.2020, 16:510 Озвучена средняя зарплата директора департамента по работе с клиентами в Пскове 19.03.2020, 16:4913 Топорный университет 19.03.2020, 16:400 Минпромторг пообещал возвращение антисептиков в аптеки к 23 марта 19.03.2020, 16:392 Мама ребенка, больного диабетом, проведет одиночный пикет в Пскове
19.03.2020, 16:320 Госдума приняла законы, направленные на обеспечение граждан качественными и доступными лекарствами в рамках борьбы с коронавирусом 19.03.2020, 16:265 Масок нет - продукты есть: «Народный контроль» проверил псковские аптеки и супермаркеты 19.03.2020, 16:210 Сын кавалера ордена Мужества принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти сотрудников спецназа ФСИН России, погибших при исполнении служебного долга 19.03.2020, 16:100 В России ужесточат ответственность за продажу фальсифицированных лекарств через Интернет
19.03.2020, 16:103 Уполномоченный по правам человека проверила аптеки на наличие антисептиков и масок 19.03.2020, 15:590 Росгвардия информирует псковичей о сроке уплаты административных штрафов 19.03.2020, 15:540 Псковичей просят временно не посещать кассу филармонии для обмена или сдачи приобретенных билетов 19.03.2020, 15:486 Олег Мыслевич о голосовании по поправкам в Конституцию: Это очень важный день в жизни каждого россиянина
19.03.2020, 15:320 Профсоюзы: Эпидемия коронавируса не помешает проведению первомайских акций 19.03.2020, 15:310 В Псковской области 35 человек погибли за два месяца в результате ДТП 19.03.2020, 15:210 Ввоз более 20 тонн фиников из Туниса запретили в Псковской области 19.03.2020, 15:091 На крыши машин ДПС могут установить видеокамеры для фиксации ситуации на дорогах
19.03.2020, 15:003 Псковская область полностью готова к посевной 19.03.2020, 14:570 Госдума усиливает защиту капиталовложений и инвестиций 19.03.2020, 14:551 «Мехуборка» вывезла ТКО из 14 печорских деревень 19.03.2020, 14:550 Организацию занятости сложных подростков обсудили в Пскове
19.03.2020, 14:5211 «Единая Россия» подключит весь партийный ресурс для борьбы с коронавирусом 19.03.2020, 14:460 К весеннему паводку и пожароопасному периоду готовится Псковская область 19.03.2020, 14:440 Москвичам начали продавать готовый «набор паникера» с крупой и туалетной бумагой 19.03.2020, 14:400 Жириновский предложил депутатам приносить еду с собой в Госдуму
19.03.2020, 14:390 Поезд Таллин-Москва-Петербург отменят из-за коронавируса с пятницы 19.03.2020, 14:373 В Псковской области на борьбу с борщевиком выделено 5 млн рублей 19.03.2020, 14:271 Псковская рыбоохрана, полиция и таможня провели рейд с применением вертолета 19.03.2020, 14:100 Российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса
19.03.2020, 14:020 Госинспекция труда в Псковской области разъяснила, как принимает заявления в условиях ограничительных мер по предупреждению коронавируса 19.03.2020, 14:000 Более 1300 псковских семей получают ежемесячную выплату из средств маткапитала 19.03.2020, 13:562 Светлана Мельничук о поправках в Конституцию: Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей 19.03.2020, 13:380 Председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области призвал пользоваться льготной сельской ипотекой
19.03.2020, 13:350 Региональный избирком провел расширенное совещание с председателями и бухгалтерами ТИК 19.03.2020, 13:2124 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 19.03.2020, 13:203 В Великих Луках на путепроводе столкнулись иномарки, есть пострадавшие: ВИДЕО момента аварии 19.03.2020, 13:106 В Орлецах ведется подготовка к расширению кладбища
19.03.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция «коронавирусного» выпуска программы «Сообразим на троих» 19.03.2020, 12:590 МВД запускает онлайн-акцию к 75-й годовщине Победы 19.03.2020, 12:460 Бизнес-омбудсмен направил в администрацию Псковской области предложения по мерам поддержки предпринимателей 19.03.2020, 12:450 Пьяного водителя «Ауди» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове
19.03.2020, 12:390 В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для нарушивших карантин 19.03.2020, 12:360 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно соблюдать карантин дома 19.03.2020, 12:331 Правительство будет отслеживать цены в России 19.03.2020, 12:320 Псковская область занимает 2 место по СЗФО по производству рапса
19.03.2020, 12:301 «Кто и как выбирал ректора?»: подписчики паблика ПсковГУ комментируют результаты избрания Натальи Ильиной 19.03.2020, 12:280 Лжеслужащие банков лишили псковичек около 250 тысяч рублей 19.03.2020, 12:250 «Сообразим на троих»: Жизнь в условиях пандемии коронавируса 19.03.2020, 12:170 Что представляет собой электронная подпись и зачем она нужна, рассказали в Росреестре Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.