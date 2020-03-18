Общество

Уполномоченный по правам человека проверила аптеки на наличие антисептиков и масок

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова лично убедилась, что в аптеках нет антисептиков и медицинских масок, и обратилась к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой внести их в минимальный ассортимент препаратов для медпомощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целях защиты прав граждан на охрану здоровья и предотвращения заражения коронавирусом я незамедлительно направила обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о внесении медицинских масок и антисептических средств в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, и дать поручение о разрешении этой острой проблемы», — написала Татьяна Москалькова в своем инстаграм-аккаунте.

Омбудсмен заявила, что в аппарат уполномоченного поступают многочисленные жалобы на отсутствие в аптеках антисептиков и медицинских масок. Так, Татьяна Москалькова удостоверилась в этом в ходе личных проверок, а также благодаря проверкам уполномоченными по правам человека в субъектах России.