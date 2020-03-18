Общество

В Госдуму внесли проект о дополнительных гарантиях владельцам квартир в аварийных домах

Собственникам квартир в аварийных домах предложили установить дополнительные гарантии при расселении, в частности выплачивать компенсации за непроизведенный капитальный ремонт. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым, пишет «Парламентская газета».

Среди авторов документа - председатель комитета палаты по жилищной политике и ЖКХ, депутат фракции Галина Хованская.

Сейчас размер возмещения за изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме рассчитывается в общем порядке. Одним из критериев определения этой суммы является рыночная стоимость изымаемой квартиры.

При этом жилые помещения в аварийных домах стоят дешевле, чем в домах, земельные участки под которыми изымаются для государственных и муниципальных нужд, говорится в пояснительной записке.

Соответственно, размер возмещения для таких собственников, рассчитанный в общем порядке, не позволяет им приобрести другую, аналогичную по площади квартиру, заявили авторы. Они считают, что такой подход снижает гарантии этих граждан на обеспечение жилищных прав.

Законопроект устанавливает дополнительный критерий определения размера возмещения - сумма компенсации за непроизведённый капремонт.

«Неисполнение бывшим наймодателем своих обязательств по проведению в нормативные сроки капитального ремонта многоквартирного дома фактически приводит к увеличению его износа, и, как следствие, к аварийности», - говорится в пояснении к проекту.

Таким образом, собственник, который не собирался отчуждать имущество, фактически лишается его из-за непроизведённого капремонта, подчеркнули разработчики.

Проект также устанавливает требование к определению размера возмещения. Согласно документу, он не может быть ниже рыночной стоимости квартиры в доме, расположенном в том же населённом пункте, аналогичной по общей площади изымаемому помещению.

Сейчас возмещение может предоставляться в двух формах: собственнику либо предоставляют новую квартиру, либо выплачивают деньги.

В отношении домов, включённых в соответствующие региональные программы, граждане сами решают, что для них предпочтительнее. У остальных собственников возможности выбора нет, заявили депутаты. Они считают, что такой подход ничем не оправдан.

Законопроект устанавливает в Жилищном кодексе «право выбора способа обеспечения жилищных прав собственников помещений в аварийных многоквартирных домах».

Сейчас для жителей аварийных домов установлена возможность предоставления временного жилья до окончания расчётов размера возмещения на срок не более двух лет. Авторы считают такой срок неоправданно большим. Они полагают, что он может привести к необоснованному проживанию граждан в некомфортных для них условиях.

Законопроектом предлагается сократить его до одного года. В течение этого времени должны быть проведены все процедуры, связанные с изъятием квартиры и предоставлением возмещения.

Документ также предусматривает, что временное жильё может быть предоставлено собственнику только по соглашению с ним.