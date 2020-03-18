Общество

Сын кавалера ордена Мужества принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти сотрудников спецназа ФСИН России, погибших при исполнении служебного долга

В эти дни в Санкт-Петербурге проходят торжественно-памятные мероприятия, приуроченные к 20-ой годовщине участия сотрудников отделов специального назначения ФСИН России в боевых действиях в селе Комсомольское Чеченской Республики. Участие в них принимает Олег Байгатов - сын Владислава Байгатова, сотрудника отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, погибшего при исполнении служебного долга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В марте 2000 года в ходе штурма села Комсомольское погибли 10 сотрудников спецназа ФСИН, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Участие в памятных мероприятиях принимает и директор ФСИН России Александр Калашников. Вместе с родственниками руководитель ФСИН России почтил память погибших сотрудников.

Памятные мероприятия начались с торжественной церемонии возложения венков и цветов к памятнику спецназовцам в парке Интернационалистов Санкт-Петербурга, продолжились возложением цветов на Серафимовском кладбище и Аллее Героев. Кроме того, приглашенные гости стали зрителями всероссийских военно-спортивных состязаний среди подростковых военно-спортивных клубов, действующих при отделах специального назначения территориальных органов ФСИН России. Также в часовне в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нерушимая стена», действующей на территории ОСН «Тайфун» УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прошла панихида по погибшим сотрудникам.

В конференц-холле Петропавловской крепости состоялся торжественный прием с членами семей погибших сотрудников. Приглашенными гостями мероприятия стали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, начальник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко, Герои России Алексей Махотин и Вадим Петухов, кавалер Ордена Мужества Николай Евтух, члены семей погибших сотрудников спецназа и почетные гости.