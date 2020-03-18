Общество

Профсоюзы: Эпидемия коронавируса не помешает проведению первомайских акций

Вне зависимости от эпидемиологической ситуации, профсоюзы намерены провести первомайские коллективные действия. Об этом стало известно 18 марта, в ходе заседания исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России, сообщает портал «Солидарность».

Как отметили профлидеры, нарушать традицию первомайских мероприятий не следует. В тоже время, исходя из эпидемиологической обстановки, формы проведения первомайских профсоюзных акций могут быть скорректированы.

Из обсуждения следует, что если ситуация с коронавирусом останется прежней, либо ухудшится профорганизации акцентируют внимание на интерактивных мероприятиях. В частности, проведут масштабные флешмобы в интернете по продвижению актуальных социально-экономических требований трудящихся, прямые эфиры с лидерами отраслевых профсоюзов и другие.

С другой стороны, если к 1 мая общественная жизнь в стране начнет входить в нормальное русло, представители трудящихся готовы вывести людей на традиционные шествия, митинги и пикеты.

Окончательное решение относительно возможных форм проведения Первомая профлидеры примут позже, опираясь на мнение комитета солидарных действий ФНПР. В ближайшие полтора месяца комитет солидарных действий крупнейшего профобъединения России будет собираться еженедельно. Если вы находитесь на карантине или работаете дистанционно, если подозреваете, что такое может произойти с вами или вашими близкими в ближайшее время, то прочтите эти советы правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).