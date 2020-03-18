Общество

Контрактники смогут возместить материальный ущерб воинской части с рассрочкой

Гражданам, которые проходят военную службу по контракту, предоставят возможность возместить нанесённый военной части ущерб с рассрочкой. Такой закон приняли депутаты 19 марта, сообщает «Парламентская газета».

Правительственная инициатива уточняет понятия «имущество воинской части», «прямой действительный ущерб» и другие. Также закон определяет время обнаружения ущерба.

По действующему закону военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности в течение трёх лет со дня обнаружения ущерба. Теперь днем обнаружения ущерба считается «день, когда командир (начальник) узнал или должен был узнать о наличии материального ущерба, причиненного военнослужащим». Уточняется, что командиров, которые не приняли необходимых мер по возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, также привлекут к материальной ответственности.

Также предусматривается «приостановление течения срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период производства предварительного расследования, судебного разбирательства».

Кроме того, закон расширяет материальную ответственность за причинение ущерба имуществу воинской части при прохождении службы на граждан, пребывающих в мобилизационном резерве, поскольку они считаются исполняющими обязанности военной службы.

Военнослужащие, которые проходят службу на контрактной основе, смогут добровольно возместить ущерб с рассрочкой платежа под расписку. При этом суд сможет уменьшить размер взыскиваемой суммы.