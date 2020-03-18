Общество

Псковичей просят временно не посещать кассу филармонии для обмена или сдачи приобретенных билетов

Псковичей просят временно не посещать кассу областной филармонии для обмена или сдачи ранее приобретенных билетов на спектакли, перенесенные на другую дату в связи с отменой массовых мероприятий.

«В связи с появлением официальной информации о больных коронавирусом в Пскове, мы вам настоятельно рекомендуем не ходить в кассу БКЗ филармонии. Мы обязательно вернем вам деньги. Вы ничего не потеряете, если оформите возврат через две недели или позже. Мы вам это гарантируем», - отмечается в Инстаграм-аккаунте Псковской филармонии.

Администрация учреждения также призвала псковских зрителей беречь свое здоровье и здоровье окружающих.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников в своем Instagtram сообщил о первых случаях заболевания коронавирусом в Псковской области. Семья из четырех человек вернулась в регион из Испании. Почувствовав недомогание, они обратились к врачу. Первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус.