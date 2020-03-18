Общество

В Роскачестве посоветовали работающим удаленно соблюдать «цифровую гигиену»

Роскачество ожидает роста числа кибератак на фоне массового перевода организациями своих сотрудников на удаленный режим работы и советует соблюдать «цифровую гигиену» при работе из дома. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Среди основных киберрисков специалисты Роскачества называют увеличение числа мошеннических сайтов, целевых атак на сотрудников финансовой отрасли, рост вероятности кибератак с помощью шпионажа и активности мошенников в отношении пожилых людей.

Чтобы себя обезопасить, необходимо соблюдать правила «цифровой гигиены», рекомендуют эксперты Роскачества. В частности, следует использовать только рабочую почту, не открывать подозрительные письма и вложения, не переходить по непроверенным ссылкам, устанавливать программы только из проверенных источников, пользоваться антивирусами и иметь разные пароли для разных сайтов. Кроме того, важно использовать сеть Wi-Fi с максимально сложным уровнем шифрования и сложным паролем.

Правила «цифровой гигиены» рекомендуется соблюдать и членам семьи, особенно при использовании одних и тех же устройств.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в марте Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) планирует обсудить вопрос о возможности введения в стране работы в режиме неполной дистанционной занятости.