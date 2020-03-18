Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легендарный БГ в Пскове!
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Резиновые сапоги: за и против
Парк для людей, попавших в беду
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Бесплатные советы юристов псковичам
 
 
 
ещё Общество 18.03.2020 10:1446 ПсковГУ: Ренессанс или упадок? 19.03.2020 18:232 Псковское УМВД приостановило прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию 19.03.2020 18:200 Роспотребнадзор подготовил требования к условиям труда для беременных и кормящих женщин 19.03.2020 18:090 Контрактники смогут возместить материальный ущерб воинской части с рассрочкой 19.03.2020 17:580 Завтра в Псковской области возможен дождь и мокрый снег 19.03.2020 17:450 В Роскачестве посоветовали работающим удаленно соблюдать «цифровую гигиену»
 
 
 
Самое популярное 19.03.2020 13:2119 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 17.03.2020 07:5620 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 18.03.2020 10:1446 ПсковГУ: Ренессанс или упадок? 19.03.2020 08:220 Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО 16.03.2020 08:492 Пассажир «БМВ» скончался в реанимации после ДТП в Псковском районе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Роскачестве посоветовали работающим удаленно соблюдать «цифровую гигиену»

19.03.2020 17:45|ПсковКомментариев: 0

Роскачество ожидает роста числа кибератак на фоне массового перевода организациями своих сотрудников на удаленный режим работы и советует соблюдать «цифровую гигиену» при работе из дома. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Среди основных киберрисков специалисты Роскачества называют увеличение числа мошеннических сайтов, целевых атак на сотрудников финансовой отрасли, рост вероятности кибератак с помощью шпионажа и активности мошенников в отношении пожилых людей.

Чтобы себя обезопасить, необходимо соблюдать правила «цифровой гигиены», рекомендуют эксперты Роскачества. В частности, следует использовать только рабочую почту, не открывать подозрительные письма и вложения, не переходить по непроверенным ссылкам, устанавливать программы только из проверенных источников, пользоваться антивирусами и иметь разные пароли для разных сайтов. Кроме того, важно использовать сеть Wi-Fi с максимально сложным уровнем шифрования и сложным паролем.

Правила «цифровой гигиены» рекомендуется соблюдать и членам семьи, особенно при использовании одних и тех же устройств.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в марте Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) планирует обсудить вопрос о возможности введения в стране работы в режиме неполной дистанционной занятости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 473 человека
19.03.2020, 19:010 Playboy перестанет выпускать печатную версию журнала 19.03.2020, 18:400 В Пскове будут судить мужчину, который угрожал полицейским косой 19.03.2020, 18:232 Псковское УМВД приостановило прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию 19.03.2020, 18:200 Роспотребнадзор подготовил требования к условиям труда для беременных и кормящих женщин
19.03.2020, 18:110 Две иномарки столкнулись на улице Гоголя в Пскове 19.03.2020, 18:090 Контрактники смогут возместить материальный ущерб воинской части с рассрочкой 19.03.2020, 17:580 Завтра в Псковской области возможен дождь и мокрый снег 19.03.2020, 17:460 ТПП России открыла «горячую линию» для помощи бизнесу в вопросах исполнения контрактов
19.03.2020, 17:450 В Роскачестве посоветовали работающим удаленно соблюдать «цифровую гигиену» 19.03.2020, 17:420 Механизм организации дистанционного обучения обсудил Александр Седунов со специалистами из муниципалитетов 19.03.2020, 17:371 Андрей Корнев: Неважных поправок в Конституцию среди предложенных для народного голосования нет 19.03.2020, 17:300 Зампрокурора области проведет встречу с жителями Невельского района
19.03.2020, 17:200 Интерактив: Про дату выборов даже в университете-то знали не все 19.03.2020, 17:140 В Псковской области утверждены сроки весенней охоты - с 4 по 13 апреля 19.03.2020, 17:1211 Женский монастырь изготовит ладан с усиленным противовирусным эффектом 19.03.2020, 17:030 В Госдуму внесли проект о дополнительных гарантиях владельцам квартир в аварийных домах
19.03.2020, 16:510 Озвучена средняя зарплата директора департамента по работе с клиентами в Пскове 19.03.2020, 16:4912 Топорный университет 19.03.2020, 16:400 Минпромторг пообещал возвращение антисептиков в аптеки к 23 марта 19.03.2020, 16:392 Мама ребенка, больного диабетом, проведет одиночный пикет в Пскове
19.03.2020, 16:320 Госдума приняла законы, направленные на обеспечение граждан качественными и доступными лекарствами в рамках борьбы с коронавирусом 19.03.2020, 16:265 Масок нет - продукты есть: «Народный контроль» проверил псковские аптеки и супермаркеты 19.03.2020, 16:210 Сын кавалера ордена Мужества принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти сотрудников спецназа ФСИН России, погибших при исполнении служебного долга 19.03.2020, 16:100 В России ужесточат ответственность за продажу фальсифицированных лекарств через Интернет
19.03.2020, 16:103 Уполномоченный по правам человека проверила аптеки на наличие антисептиков и масок 19.03.2020, 15:590 Росгвардия информирует псковичей о сроке уплаты административных штрафов 19.03.2020, 15:540 Псковичей просят временно не посещать кассу филармонии для обмена или сдачи приобретенных билетов 19.03.2020, 15:485 Олег Мыслевич о голосовании по поправкам в Конституцию: Это очень важный день в жизни каждого россиянина
19.03.2020, 15:320 Профсоюзы: Эпидемия коронавируса не помешает проведению первомайских акций 19.03.2020, 15:310 В Псковской области 35 человек погибли за два месяца в результате ДТП 19.03.2020, 15:210 Ввоз более 20 тонн фиников из Туниса запретили в Псковской области 19.03.2020, 15:091 На крыши машин ДПС могут установить видеокамеры для фиксации ситуации на дорогах
19.03.2020, 15:003 Псковская область полностью готова к посевной 19.03.2020, 14:570 Госдума усиливает защиту капиталовложений и инвестиций 19.03.2020, 14:551 «Мехуборка» вывезла ТКО из 14 печорских деревень 19.03.2020, 14:550 Организацию занятости сложных подростков обсудили в Пскове
19.03.2020, 14:5210 «Единая Россия» подключит весь партийный ресурс для борьбы с коронавирусом 19.03.2020, 14:460 К весеннему паводку и пожароопасному периоду готовится Псковская область 19.03.2020, 14:440 Москвичам начали продавать готовый «набор паникера» с крупой и туалетной бумагой 19.03.2020, 14:400 Жириновский предложил депутатам приносить еду с собой в Госдуму
19.03.2020, 14:390 Поезд Таллин-Москва-Петербург отменят из-за коронавируса с пятницы 19.03.2020, 14:373 В Псковской области на борьбу с борщевиком выделено 5 млн рублей 19.03.2020, 14:271 Псковская рыбоохрана, полиция и таможня провели рейд с применением вертолета 19.03.2020, 14:100 Российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса
19.03.2020, 14:020 Госинспекция труда в Псковской области разъяснила, как принимает заявления в условиях ограничительных мер по предупреждению коронавируса 19.03.2020, 14:000 Более 1300 псковских семей получают ежемесячную выплату из средств маткапитала 19.03.2020, 13:562 Светлана Мельничук о поправках в Конституцию: Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей 19.03.2020, 13:380 Председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области призвал пользоваться льготной сельской ипотекой
19.03.2020, 13:350 Региональный избирком провел расширенное совещание с председателями и бухгалтерами ТИК 19.03.2020, 13:2119 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 19.03.2020, 13:203 В Великих Луках на путепроводе столкнулись иномарки, есть пострадавшие: ВИДЕО момента аварии 19.03.2020, 13:106 В Орлецах ведется подготовка к расширению кладбища
19.03.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция «коронавирусного» выпуска программы «Сообразим на троих» 19.03.2020, 12:590 МВД запускает онлайн-акцию к 75-й годовщине Победы 19.03.2020, 12:460 Бизнес-омбудсмен направил в администрацию Псковской области предложения по мерам поддержки предпринимателей 19.03.2020, 12:450 Пьяного водителя «Ауди» остановили полицейские на Рижском проспекте в Пскове
19.03.2020, 12:390 В Госдуме подготовят законопроект об уголовной ответственности для нарушивших карантин 19.03.2020, 12:360 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно соблюдать карантин дома 19.03.2020, 12:331 Правительство будет отслеживать цены в России 19.03.2020, 12:320 Псковская область занимает 2 место по СЗФО по производству рапса
19.03.2020, 12:300 «Кто и как выбирал ректора?»: подписчики паблика ПсковГУ комментируют результаты избрания Натальи Ильиной 19.03.2020, 12:280 Лжеслужащие банков лишили псковичек около 250 тысяч рублей 19.03.2020, 12:250 «Сообразим на троих»: Жизнь в условиях пандемии коронавируса 19.03.2020, 12:170 Что представляет собой электронная подпись и зачем она нужна, рассказали в Росреестре Псковской области
19.03.2020, 12:161 Правительство РФ вводит мораторий для бизнеса по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату аренды 19.03.2020, 12:111 Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранцев 19.03.2020, 12:090 ЦИК России изучает возможность проведения онлайн-голосования по Конституции в разных регионах 19.03.2020, 12:070 Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в реке Великой
19.03.2020, 12:030 С 19 марта прекращен прием граждан в псковском управлении Минюста 19.03.2020, 11:580 Роскачество проверило томатный сок 19.03.2020, 11:570 Дарим то, что вам необходимо: Строительная компания «Ангарский дом» запускает весенние суперакции 19.03.2020, 11:560 В России прогнозируют аномальное нашествие клещей из-за теплой зимы
19.03.2020, 11:540 Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети 19.03.2020, 11:532 Временно закрыты музейные экспозиции в Изборске, Музее истории города Печоры и Музее-усадьбе народа сето 19.03.2020, 11:413 Топ-15 нелепых мифов о коронавирусе 19.03.2020, 11:361 Водителя в состоянии сильного опьянения остановили в Опочке
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.