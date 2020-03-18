Общество

Озвучена средняя зарплата директора департамента по работе с клиентами в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты директоров департамента по работе с клиентами в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове. Средняя зарплата директора департамента по работе с клиентами в Пскове составляет 117 000 рублей в месяц.

Так, по данным Superjob, директор департамента по работе с клиентами в этом городе получает в среднем 117 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 180 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем - 166 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 126 000 рублей, в Екатеринбурге - 139 000 рублей, во Владивостоке - 153 000 рублей, в Ростове-на-Дону - 130 000 рублей, в Челябинске - 122 000 рублей, в Омске - 113 000 рублей в месяц. В соседних городах ситуация следующая: в Твери - 130 000 рублей, в Великом Новгороде, Смоленске - 117 000 рублей, в Ленинградской области - 140 000 рублей в месяц.