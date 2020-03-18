Общество

Масок нет - продукты есть: «Народный контроль» проверил псковские аптеки и супермаркеты

Рейд по аптекам и магазинам города Пскова совершили сегодня, 19 марта, активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в выезде приняли участие заместитель секретаря местного городского отделения партии Александр Скала, председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль» в Псковской области Дмитрий Яковлев, советник главы города Пскова Александр Гончаренко, активисты «Единой России» и общественники.

В Пскове под руководством секретаря местного городского отделения партии «Единая Россия» Елены Полонской создана рабочая группа для ежедневного мониторинга цен и наличия продуктов питания и медикаментов. В рамках сегодняшнего рейда она проверила две аптеки, уделив особое внимание вопросу наличия масок и антисептических средств, и два супермаркета.

В дежурной аптеке на Октябрьском проспекте, 16 масок нет. Поставка 1500 штук ожидается 21 марта, на следующей неделе должны завезти еще 2800. На вопрос советника главы города Александра Гончаренко, что делать тем, кому не удалось найти маски в наличии, сотрудники аптеки рекомендовали их сшить.

Парацетамола и антибактериальных салфеток на момент рабочего выезда «Народного контроля» в дежурной аптеке не было - поставка ожидается в ближайшее время. Цены на хлоргексидин, парацетамол и другие жизненно важные лекарства не завышены. Маски продаются по 25 рублей. Они подорожали на уровне производителей, пояснили в аптеке.

В аптеке «Будь здоров», расположенной неподалеку, тоже на Октябрьском проспекте, масок нет уже две недели. А когда были, продавались по 40 рублей за 5 штук. Парацетамол, аспирин и оксолиновая мазь в наличии. Хлоргексидин раскупается быстро, но завтра, как пообещала заведующая аптекой, поступит в продажу. Покупателям предлагают в качестве дезинфицирующих средств салфетки, спиртовые растворы. «Отлично идет мирамистин. Его можно наносить и на руки, и в нос, и в рот. Хороший антисептик», - сказала заваптекой и также рекомендовала пользоваться тимогеном (назальный спрей).

Затем участники рейда посетили магазин «Магнит» на улице К. Маркса, 29 и «Пятерочку» на улице Некрасова, 42. «Народный контроль» проверил наличие на полках основных социально-значимых товаров и зафиксировал цены.

В «Магните» - относительно небольшом по площади магазине, - два дня был ажиотаж, сегодня в обычном режиме. Соль, консервы, туалетная бумага, крупа, за исключением гречки, в наличии. Гречку быстро разобрали, поэтому магазин сделал заявку на поставку гречки в двойном объеме. Раскупили псковичи и дешевый рис. «С сахаром сегодня напряженка. Упаковки по килограмму разобрали, остались только большие мешки по 5 кг», - сообщила заведующая магазином.





В «Пятерочке» все социально-значимые товары тоже в наличии. Участников «Народного контроля» смутили полупустые полки с крупами и макаронами. Там нет гречки, овсянки, манной крупы, подразобрали вермишель с макаронами. Но, как пояснила директор магазина, новая партия этих товаров уже поступила в продажу.

И это оказалось правдой: в присутствии участников рейда сотрудники магазина подвезли новую партию макарон, гречки, муки и ряда других продуктов и разложили по полкам.

По итогам мониторинга члены «Народного контроля» констатировали, что сверхажиотажа в связи с распространением коронавирусной инфекции со стороны жителей Пскова не наблюдается, и информация некоторых СМИ о дефиците на некоторые товары и их завышенной стоимости не соответствует действительности. Проблемы решаются по мере поступления. «Продуктовый запас в России сформирован полностью. Партия «Единая Россия» для большинства торговых представительств внесла рекомендации о недопустимости продажи товаров по завышенным ценам. Он, в свою очередь, сообщили, что держат на контроле ситуацию по запасу товаров первой необходимости и их своевременной поставке в торговые точки. Информация о результатах рейда доводится до регионального штаба», - заключил Дмитрий Яковлев.