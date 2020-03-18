Общество

Мама ребенка, больного диабетом, проведет одиночный пикет в Пскове

Фото: соцсети. Сыну Елены Перминовой Богдану поставили диагноз «сахарный диабет» в полтора года.

Мама ребенка, больного сахарным диабетом, проведет в Пскове 20 марта одиночный пикет, пишет «МК в Пскове».

Елена Перминова - руководитель некоммерческой организации «ЭндоЖизнь», которая занимается помощью инсулинозавимым псковичам. Ее 5-летний сын Богдан уже 3,5 года болеет диабетом. Сейчас остро встала проблема препаратов, которые назначаются врачами для детей с подобными диагнозами.

Елена рассказала корреспонденту «МК в Пскове», что собирается отстаивать право получения качественных зарубежных препаратов, а не отечественных аналогов. Мама уверена, что отечественные дженерики не проходили клинические исследования на детях и могут быть потенциально опасны.

Как пояснила псковичка, сейчас действует федеральный закон 44-ФЗ, согласно которому препараты закупаются по международному непатентованному наименованию, тогда как раньше их закупали по торговому наименованию. До 2019 года детям выдавали только оригинальный инсулин зарубежного производства - «Лантус» и «Хумалог». Они отличались качеством и высокой эффективностью, рассказала Елена Перминова.

«Безопасность и эффективность инсулинов подтверждена годами исследований и широкой практикой применения у детей. Они рекомендованы детям в выписках из стационаров, пациенты на них скомпенсированы, то есть сахар находится в пределах целевого диапазона», - пояснила она.

Однако вместо них с недавнего времени медики стали выписывать отечественные препараты, так называемые биосимиляры - это аналоги биофармацевтических лекарственных средств, с близкой, но не идентичной исходной молекулой.

Именно к этой категории относится российский инсулин «РинЛиз» и «РинГлар», который сейчас назначают детям. Проблема в том, объяснила Елена, что эти препараты даже не испытывали на детях.

«Я хочу отстоять право получения инсулина по торговому наименованию! Инсулин - жизненно необходимый препарат - который колется на протяжении всей жизни! Организм ребенка, как и любого пациента, не плацдарм для экспериментов. Знаю, что есть официально зарегистрированные случаи, когда применение данного инсулина повлекло ухудшение здоровья и госпитализацию», - рассказала мама Богдана.

Отметим, это всероссийская акция. Одиночные пикеты намерены провести в нескольких городах.

В Пскове пикет состоится в 13.00 возле здания администрации Псковской области на улице Некрасова.