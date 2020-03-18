Общество

Роспотребнадзор подготовил требования к условиям труда для беременных и кормящих женщин

Работодателей могут обязать создавать беременным и кормящим женщинам облегчённые условия. В частности, таким сотрудницам, возможно, нельзя будет поднимать предметы труда с пола, участвовать в работах, где промокает одежда или обувь, сообщает «Парламентская газета».

Эти ограничения содержатся в новых санитарно-эпидемиологических правилах, подготовленных главным санитарным врачом РФ.

Новые санитарно-эпидемиологические правила к условиям труда и технологическим процессам направлены на предотвращение негативного воздействия производственной среды на работников. Проект постановления, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в частности, содержит новый раздел, целиком посвящённый требованиям к условиям труда женщин.

Авторы документа отмечают, что в период беременности и кормления ребёнка женщине необходимо обеспечить облегчённый режим работы. Также важно соблюдать ряд ограничений, а именно не выполнять любые производственные операции, связанные с подъёмом предметов труда выше уровня плеч либо подъёмом предметов труда с пола. Недопустимы работы со статическим напряжением ног и брюшного пресса.

Нельзя также работать в неудобной вынужденной позе: на корточках, на коленях, согнувшись или упираясь животом и грудью в оборудование и предметы труда. Беременным женщинам не рекомендуется работать на конвейере с принудительным ритмом работы, а также заниматься деятельностью, сопровождающейся нервно-эмоциональным напряжением.

Помимо этого, проект новых правил требует исключить для беременных и кормящих женщин работы, связанные с намоканием одежды и обуви, не допускать к работе с возбудителями инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний. Документ запрещает труд в условиях резких перепадов атмосферного давления.

Отметим, что эти санитарные правила разработаны для предупреждения травм, профессиональных заболеваний, которые могут привести ко временной утрате трудоспособности. Их соблюдение является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. А контролировать их соблюдение будет Роспотребнадзор.