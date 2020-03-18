Общество

Женский монастырь изготовит ладан с усиленным противовирусным эффектом

Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбурга будет выпускать ладан с усиленным противовирусным эффектом. Об этом говорится в сообщении обители, передает «Интерфакс». Теперь только этот ладан будут использовать при богослужении. В него добавят эфирные масла лаванды, герани, базилика и лимона.

В монастыре отмечают, что прихожане болеют реже, поскольку ладан, которым кадят в храмах во время богослужений, очищает воздух от вирусов и укрепляет защитные функции организма.

Новый ладан можно будет использовать и дома.

В Свердловской области, по последним данным, зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.