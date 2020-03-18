Общество

Механизм организации дистанционного обучения обсудил Александр Седунов со специалистами из муниципалитетов

Вопросы организации непрерывного образовательного процесса в различных учебных учреждениях в удаленном режиме обсуждены на совещании с участием руководителей органов местного самоуправления, курирующих сферу образования. Заседание, которое в четверг, 19 марта, прошло в режиме видеоконференцсвязи, провел председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, председатель комитета напомнил, что перевод образовательного процесса в дистанционную форму осуществляется в рамках реализации указа губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Он рассказал, что в рамках периода удаленного обучения учителя должны будут в электронном виде предоставлять своим ученикам все необходимые материалы для изучения каждой темы, наладить обратную связь, ставить оценки и заполнять электронный журнал. «В качестве материалов для урока или домашнего задания могут выступать ссылки с письменными или видео пояснениями. Полный перечень доступных образовательных сервисов уже направлен в районы. В ближайшее время он также будет продублирован на образовательном портале «Электронный дневник», - добавил Александр Седунов.

Представители регионального комитета по образованию рекомендовали во время проведения дистанционного обучения в районах использовать систему «Цифровой урок». Работа в ней возможна даже посредством смартфона при отсутствии компьютера у ребенка или преподавателя.

Александр Седунов призвал районы должным образом, учитывая сложившиеся условия с распространением нового типа вируса COVID-19, организовать и досуг детей. Он обратил внимание на то, что в интернете очень много площадок для дополнительного образования. «Для пользователей интернета доступны различные видеоуроки, тестирования, экскурсии, спектакли и концерты. Все эти возможности должны быть использованы как в образовательном процессе, так и для предотвращения скопления детей в общественных местах и точках общепита. Главное, чтобы вся информация о возможностях удаленного обучения и специальных ресурсах была донесена до учителей, учеников и их родителей», - подчеркнул председатель комитета по образованию.

Особое внимание в рамках совещания было уделено организации дистанционного учебного процесса в небольших удаленных населенных пунктах. Александр Седунов поручил районам предоставить информацию о количестве детей, не имеющих технической возможности обучаться удаленно. И предложил руководству школ организовать таким ученикам наиболее доступные для них варианты обучения, например, доставлять задания и учебные материалы на дом в письменном виде.

В ходе обсуждения актуальных вопросов Александр Седунов обратил внимание властей муниципальных образований, что во время дистанционного образовательного режима зарплата и все социальные гарантии учителей должны быть сохранены на прежнем уровне.