Общество

МВД России призывает граждан не реагировать на фейковые новости

В социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки в информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Например, в Красноярском крае, Курской области и некоторых других регионах распространяется фейковая новость, что в ходе рейдовых мероприятий полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Помимо этого, наказанию якобы могут быть подвергнуты директора образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников.

В Липецкой области посредством мессенджеров рассылается недостоверная информация о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город Липецк в связи с двухнедельным карантином.

Также в ряде субъектов распространяется аудиозапись, содержащая информацию о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления.

МВД России официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано.

Напомним, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Министерство внутренних дел РФ призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.