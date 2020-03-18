Общество

Псковское УМВД приостановило прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию

До 00.00 1 мая приостанавливается пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, через государственную границу России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Исключение составляют аккредитованные или назначенные сотрудники дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, а также членов их семей.

Также временное ограничение не распространяется на водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездов и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные и обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, тех, кто постоянно проживает на территории России, и следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

«УМВД России по Псковской области временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам», - проинформировала пресс-служба ведомства.