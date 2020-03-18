Общество

Режим повышенной готовности введен в 83 регионах России

В 83 регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Как сообщает РИА Новости, двумя регионами, в которых еще не действует режим повышенной готовности, остаются Орловская область и Ингушетия.

Всего в России по состоянии на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев заражения новым вирусом.

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией.

По последним данным, в мире заражено более 222 тысяч человек: 9115 пациентов скончались, 84 тысячи выздоровели.

Россия с 18 марта ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну до 1 мая.