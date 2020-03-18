На цепном мосту в Острове начался монтаж нового настила

На северном цепном мосту в городе Острове начался монтаж нового настила, сообщается в группе «Псковский Остров. Вчера. Сегодня. Завтра» в социальной сети «Вконтакте».
Фото: группа «Псковский Остров. Вчера. Сегодня. Завтра»
К ремонту уникальных мостов подрядчик приступил 1 ноября 2019 года, завершить работы планируется до 31 декабря 2020 года.
Напомним, цепные мосты Острова являются памятником строительной техники и образцом архитектуры мостов XIX века. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.