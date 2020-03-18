Общество

Псковский журналист Анатолий Старовойтов скончался на 58-м году жизни

В Кронштадте на 58-м году жизни скончался псковский журналист и авиатор Анатолий Старовойтов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков-Великие Луки» Олег Константинов.

Фото Олега Константинова

«Произошло это после тяжелой болезни. Для всех его смерть стала сегодня шоком. Говорят, врачи были бессильны...» - говорится в сообщении.

Анатолий Старовойтов вырос и учился в Усвятах. После окончания Кирсановского авиатехнического училища, с 1981 по 1996 год, работал авиатехником на авиационной технической базе Псковского аэропорта.

«Однако душа внештатного корреспондента просила творчества. Дальше по его биографии можно смело изучать историю постсоветской региональной журналистики: «Псковская правда», «Вечерний Псков», «Панорама», «Новый день. Плюс», «Городская газета», «Псковское информационное бюро»... С 2009 года по настоящее время Анатолий трудился у нас, в газете «КурьерЪ», в отделе реализации. Классно поддерживал прямую связь с читателями. Был любим ими. Постоянно публиковал свои статьи на дачной полосе в качестве эксперта. Фазенда, сад и огород были в эти годы его любимым и счастливым хобби», - вспомнил Олег Константинов.

Он выразил соболезнования супруге Анатолия Старовойтова, его родственникам и близким. «Не верится, что Анатолия нет с нами. Время и место похорон ещё не определены», - заключил журналист.