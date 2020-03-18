Общество

Более 120 млн рублей выплатили в Псковской области пострадавшим на производстве

Расходы на страховые единовременные выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2019 году в Псковской области составили 5,7 млн рублей, на ежемесячные – 122,6 млн рублей. Такие цифры озвучил управляющий Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Гоголев в ходе отчетного доклада, сообщили в ПРО Фонда.

В настоящее время в региональном отделении Фонда состоят на учете и получают страховое обеспечение - 1 тысяча 472 пострадавших, уточнил Владимир Гоголев.

По его словам, в прошлом году страховыми признаны 104 случая на производстве, в том числе со смертельным исходом - 4, с тяжелым исходом - 14, легких случаев - 80 и профзаболеваний - 6. По сравнению с 2018 годом уровень производственного травматизма по количеству страховых случаев и профессиональных заболеваний уменьшился на 13%.

На финансирование предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний региональное отделение Фонда в 2019 году направило порядка 22,2 млн рублей. На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию такой категории граждан - 26 млн рублей.

За отчетный период трое пострадавших на производстве были обеспечены специализированным автотранспортом «Лада Гранта» c адаптированными органами управления. Расходы на эти цели составили 1,5 млн рублей.