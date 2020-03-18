Общество

Елена Малышева: Коронавирус станет обычной сезонной инфекцией

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян соблюдать спокойствие, так как в итоге коронавирус будет обычной сезонной инфекцией, сообщает РИА Новости.

«Соблюдать спокойствие. Коронавирус по финалу будет обычной сезонной инфекцией», - сказала она в эфире «Первого канала».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались. В России, по последним данным, 199 заболевших, пять человек вылечились.