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Общество

В России начались испытания вакцины против коронавируса

20.03.2020 08:45|ПсковКомментариев: 0

Российские ученые начали проводить испытания вакцины против против коронавируса, основанные на шесть различных технологических платформах. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Прототипы вакцин разработаны в подведомственном Роспотребнадзору научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его специалисты «начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов» всех разработанных протопопов вакцин.

Исследователям предстоит выработать среди них самые перспективные и безопасные, обеспечивающие формирование клеточного и гуморального иммунного ответа. Также учёные определят состав, дозу и способ введения будущей вакцины.

Специалисты рассчитывают, что внедрение вакцины станет возможно уже в IV квартале этого года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В России на сегодняшний день зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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