Общество

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Российские ученые начали проводить испытания вакцины против против коронавируса, основанные на шесть различных технологических платформах. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Прототипы вакцин разработаны в подведомственном Роспотребнадзору научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его специалисты «начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов» всех разработанных протопопов вакцин.

Исследователям предстоит выработать среди них самые перспективные и безопасные, обеспечивающие формирование клеточного и гуморального иммунного ответа. Также учёные определят состав, дозу и способ введения будущей вакцины.

Специалисты рассчитывают, что внедрение вакцины станет возможно уже в IV квартале этого года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В России на сегодняшний день зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.