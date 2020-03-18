Общество

Эксперты предупредили о дефиците ноутбуков из-за перехода на удаленку

Эксперты прогнозируют рост спроса на ноутбуки в РФ из-за перехода работников на удаленную работу, а также падения курса рубля. Об этом информирует РБК со ссылкой на данные компании GfK.

Как отмечается, с 2 по 15 марта в магазинах увеличились продажи ноутбуков на 27%.

По мнению экспертов, потребители решили в сложившейся ситуации с удаленной работой и курсом рубля приобрести технику, пока цены на них значительно не выросли.

Руководитель направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев отметил, что рынок оказался не готов к подобному ажиотажу, напротив, ожидая спада продаж.

Во многих магазинах закончились ноутбуки «популярных в корпоративной среде» марок.