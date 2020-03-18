Общество

Прокуратура требует ликвидировать свалки в Корытовском лесу

В Пскове прокуратура принимает меры по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура по обращению местных жителей провела проверку законодательства об отходах производства и потребления. В ней также приняли участие специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, областного комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, администрации города Пскова.

В итоге были обнаружены несанкционированные свалки коммунальных отходов в Корытовском лесопарке, «урочище Корытово» (КН 60:27:0000000:1724), относящемся к землям города.

В этой связи в адрес главы администрации Пскова было внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.