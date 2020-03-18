Общество

«Карантинные» больничные оформят онлайн

Все, кто прибыл в Россию из стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, обязаны провести первые 14 дней дома в самоизоляции. Россияне и иностранцы, которые работают по трудовым договорам, а также проживающие с ними люди на время карантина могут оформить больничный. Сделать это можно удалённо, даже врача на дом вызывать не понадобится. Временные правила оформления листков временной нетрудоспособности в связи с карантином вступают в силу 20 марта и продлятся до 1 июля, сообщает «Парламентская газета».

Заявления о выдаче электронного больничного следует направлять в Фонд социального страхования (ФСС) через личный кабинет на портале госуслуг. Если человек там не зарегистрирован, то с его согласия заявку от его имени может направить кто-то другой, проживающий с ним в одной квартире, со своего аккаунта.

В заявлении нужно указать личные данные (ФИО, дата рождения, адрес), реквизиты загранпаспорта, номер СНИЛС и полиса ОМС. К заявлению нужно приложить сканы паспорта (листа с фотографией и страниц с отметками о пересечении границы), билета или другого документа, подтверждающего пребывание в другой стране, а также документа, подтверждающего совместное проживание с человеком, который приехал из-за границы. Если больничный оформляется за другого человека, разумеется, нужно указать его данные, а также приложить его согласие и документ, подтверждающий совместное проживание с владельцем аккаунта.

Перечень больниц, которые будут дистанционно оформлять электронные листки нетрудоспособности, определят региональные власти. Они могут выбрать для этого не больше трёх учреждений. В течение двух дней списки должны поступить в Минздрав, который передаст их в ФСС.

В день подачи заявки все данные должны поступить в больницу, и уже на следующий день она должна выдать электронный больничный сроком на 14 дней, заверив его усиленной квалифицированной электронной подписью врача и медучреждения. Документы будут размещаться в ЕИИС Соцстрах.