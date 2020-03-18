Общество

Размер вреда для экологии пересчитают в России

Правительство усовершенствовало правила расчета размера вреда, причиненного недрам в результате нарушения законодательства. Соответствующее постановление кабмина от 10 марта 2020 года № 261 «О внесении изменений в Правила расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах» вступает в силу сегодня, 20 марта, сообщает «Парламентская газета».

В частности, установлен порядок расчета размера вреда, причиненного полезным ископаемым при их самовольной добыче, и подземным водам, не являющимся объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых.

По отдельным схемам будет определяться урон, нанесенный учтенным и неучтенным государством природным ресурсам.

Также решено, что Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и региональные органы власти могут привлекать к расчетам ущерба подведомственные организации и других лиц на контрактной основе.