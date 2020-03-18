Общество

«Единая Россия» объединяет усилия с ОНФ по оказанию помощи людям в связи с пандемией коронавируса

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша 19 марта в Калуге на базе общественной приемной партии «Единая Россия» открыли первый в стране волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. В его состав вошли общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача таких центров - оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации, в связи с пандемией коронавируса, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам. Для этого мы объединяем усилия и с ОНФ, и с «Волонтерами-медиками», и с «Волонтерами Победы» на базе общественных приемных партии», - подчеркнул Турчак, отметив, что в ближайшее время такие штабы откроются по всей стране.

Кузнецов, в свою очередь отметил, что «Единая Россия» обладает максимально широким количеством представителей и первичных отделений, а ОНФ – большим количеством волонтеров, которые готовы ездить к людям старшего возраста.

«Все наши волонтеры готовы включиться в работу. Уже работает единый колл-центр, куда поступают звонки людей старшего возраста. Они будут распределяться на уровне регионального центра», - пояснил Кузнецов. Он подчеркнул, что волонтеры должны в том числе наладить взаимодействие с органами соцзащиты, чтобы пресечь действия мошенников.

Как сообщает ER.RU, принявший участие в открытии волонтерского центра врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал о том, что в регионе введен режим повышенной готовности и создан региональный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«В него вошли члены правительства Калужской области, а также федеральных органов власти. На сегодняшний день действует комплекс ограничительных мероприятий. Мы благодарны за те возможности, которые предоставляет «Единая Россия» и ОНФ, чтобы максимально эффективно организовать работу по помощи пожилым людям. Ее можно сделать только вместе», - сказал Шапша.

Задача волонтерских центров «Единой России» и ОНФ – помогать гражданам из группы риска – пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны. На базе каждого центра будут сформированы мобильные бригады волонтеров, которые будут в случае необходимости организовывать доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывать консультационную поддержку и другую необходимую помощь.

«В Псковской области работают общественные партийные приемные во всех местных отделениях партии, региональная общественная приемная в городе Пскове. Они ведут онлайн консультации, информируют о телефоне горячей линии. Партийный актив, в том числе "Молодая Гвардия Единой России" готовы включиться в активную работу и помощь оперативному региональному штабу. Мы занимаемся продвижением через партактив официальной информации штаба о принимаемых мерах и разъяснительной работой с целью пресечения распространения фейков. Ситуация стабильна и находится на особом контроле у руководства региона и лично секретаря псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Козловского», - прокомментировал руководитель псковского регионального исполкома партии «Единая Россия» Андрей Карпов.

Напомним, 16 марта на заседании Бюро Высшего Совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал поручение региональным отделениям партии предоставить весь имеющейся ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавируса, развернутых в регионах.