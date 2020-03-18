Общество

Эксперт рассказал, когда туризм восстановится после пандемии

Пандемия коронавируса полностью изменит туристический сектор: люди в среднесрочной перспективе не будут в массовом порядке путешествовать за границу, предпочитая внутренний туризм. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал эксперт в области туризма Фернандо Гальярдо.

«Туристическая активность сейчас парализована, перекрыты границы в Европе, в Китае, в странах Латинской Америки. Это огромное количество людей, которые никуда не ездят и никуда в краткосрочной перспективе не поедут», - отметила эксперт.

По его мнению, туристические потоки «просто рухнут», в этой ситуации они не могут перераспределиться на какие-либо другие направления.

«Ни одна страна не выиграет в этой ситуации, поскольку туристы никуда не ездят. Это в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе экономическая парализованность затронет весь мир. Экономический коллапс будет означать, что восстановление туризма займет больше времени, чем обычно», - предрекает он.

По мнению эксперта, первым из этой ситуации начнет выходить Китай, но «китайцы не поедут ни в Европу, ни в США, ни в Африку, где существуют эпидемии другого рода и очень плохая санитарная система, ни в Латинскую Америку». «Это будет внутренний туризм», - полагает Фернандо Гальярдо.

Эта же тенденция сохранится и в других странах после того, как они постепенно начнут выходить из кризисной ситуации: путешествующих за границу во всем мире будет крайне мало.

Тяжелая ситуация в Европе, по его оценкам, продлится до середины мая, но «это не значит, что сразу после этого люди начнут путешествовать». «Это значит, что люди с этого момента начнут работать. Сейчас многие компании в Испании, например, приостановившие свою деятельность, не увольняют людей, а отправляют их на каникулы. Кроме того, в апреле начнется период налоговой отчетности, а люди не смогут заплатить налоги, поскольку они не получают зарплату. Этот экономический кризис помешает возвращению в нормальное состояние и туристической активности», - пояснил Фернандо Гальярдо.

К лету, считает он, ситуация в Европе постепенно начнет успокаиваться, начнется экономическая активность. «Туристическая отрасль начнет оживать примерно с июля, но опять-таки это будет внутренний туризм», - полагает эксперт.

Туристический сектор в Испании рухнет, прогнозирует он. Первым начнет восстанавливаться бизнес-туризм. «Но сколько его будет? 10-20 миллионов иностранных туристов по сравнению с 83 миллионами в прошлом году?» - задается вопросом Фернандо Гальярдо.

«Туристический сектор в этом году потерян. Исчезнут многие компании, изменятся привычки. Выход из кризиса не будет настолько радостным, как многие думают. Да, будет радость путешествий, но не радость вступать в контакт с другими людьми - это займет время», - сказал эксперт.

Компании, которые основывают свой бизнес на личном контакте, должны будут пересмотреть бизнес-модели, перейти на цифровые технологии. «Думаю, что в отелях больше не будет ресепшн, личного контакта, когда сотруднику показывают удостоверение личности, чтобы зарегистрироваться, ведь теоретически он может быть заражен. Чек-ин, например, будет проводиться онлайн», - привел он пример.

Изменится и восприятие туристами людей вокруг. «Когда люди выйдут из домов, они не бросятся в объятия друг другу, сначала все будут осторожны, оглядываться, будут стараться избегать гостиниц, где ты постоянно с кем-то сталкиваешься», - сказал Фернандо Гальярдо.

Гостиницам, по его мнению, будет тяжелее вернуть туристов, чем владельцам частных квартир. «Airbnb вырвется раньше, чем отели. Туристические квартиры – это как продолжение твоего дома, в котором ты был изолирован долгое время», - заметил эксперт.

Ранее официальный представитель Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Марсело Риси заявил, что изначальные прогнозы падения туристического сектора на 1-3% из-за коронавируса будут пересмотрены, спад будет больше, чем предполагалось ранее. В настоящий момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана).

Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома.