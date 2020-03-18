Общество

Псковстат: Перепись населения 2020 года станет самой экологичной в истории

Каждый год 20 марта во всем мире отмечается День Земли. В этот день проходят акции и мероприятия, направленные на защиту окружающей среды. Почему Всероссийская перепись населения 2020 года будет самой экологичной в истории Псковской Ленте Новостей рассказали Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Цифровизация переписи - это не только удобство и скорость, но и значительное сокращение расходования бумаги, необходимой для переписных листов. Любой житель России сможет заполнить электронные переписные листы на сайте Госуслуг, а при традиционном обходе домов переписчиками для записи данных будут использоваться планшетные компьютеры. Таким образом, тираж бумажных переписных листов будет сокращен в десятки раз. Если во время Всероссийской переписи населения 2010 года тираж бланков составлял 200 млн экземпляров, то в 2020 году около 20 млн.

Тем не менее, от традиционных бланков в этом году не собираются отказываться полностью. Кого же перепишут «по старинке»? В Псковской области нет труднодоступных территорий, но никто не исключает элементарной поломки техники в самый неподходящий момент, поэтому в портфеле переписчика всегда будут запасные бумажные бланки.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. С 1 по 25 октября каждый житель области сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги», для чего понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ.