Общество

На удаленный формат работы переходят 30% офисных работников региональных управлений Почты России

Генеральный директор Почты России Максим Акимов утвердил приказ о временном переводе части сотрудников на дистанционную работу. Такое решение вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и риском распространения в городе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном УФПС.

На удаленный формат переходят около половины сотрудников аппарата управления общества и 30% офисных работников региональных управлений. Перевод на «удаленку» позволит минимизировать число контактов сотрудников и, соответственно, снизит вероятность заражения вирусными инфекциями.

Сотрудники, переведенные на дистанционный формат работы, получили четкие инструкции и полную IT-поддержку для организации эффективной работы.

В офисах усилены меры санитарной обработки, сотрудники, оставшиеся на рабочих местах, обеспечены дезинфицирующими средствами. При их размещении в помещениях соблюдается необходимая безопасная дистанция.

Количество сотрудников, работающих в удаленном режиме, может быть пересмотрено в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Организованный переход управленческого состава на удаленный формат работы позволит обеспечить бесперебойное функционирование почтовой сети. Все отделения Почты России работают в штатном режиме. Компания своевременно выполняет обязательства, в том числе социальные – выплату пенсий и пособий, доставку почтовых отправлений, прием оплаты коммунальных и других услуг.

Чтобы снизить число возможных контактов клиентов друг с другом и с сотрудниками отделений связи, Почта России напоминает об удобных цифровых сервисах и рекомендует ознакомиться с их возможностями. Например, на сайте компании или в мобильном приложении можно оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером прямо на дом.

Почта России заботится о защите здоровья клиентов и сотрудников: несколько раз в день проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений, а руководители внимательно следят за самочувствием сотрудников. Сейчас прорабатываются дополнительные меры безопасности.

Контролировать ситуацию по коронавирусу помогут начальники отделений почтовой связи. Создана специальная форма оперативного сбора информации, через которую они смогут регулярно информировать оперативный штаб АО «Почта России» о состоянии здоровья сотрудников, наличии необходимых средств защиты в почтовом офисе, периодичности уборки и оперативной обстановке в почтовой сети.