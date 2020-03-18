Общество

Псковская таможня информирует о перемещении товаров через российско-латвийскую границу

По информации Таможенного управления службы государственных доходов Латвийской Республики по решению кабинета министров Латвийской Республики с 13 марта по 14 апреля в Латвийской Республике введена чрезвычайная ситуация с целью ограничения распространения Covid-19.

17 марта Латвийской Республикой прекращено международное пассажирское сообщение через аэропорты, порты, автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки, а также перемещение физических лиц через сухопутные пункты пропуска на внешней границе Европейского союза, то есть латвийско-российской и латвийско-белорусской границе.

На время введения чрезвычайной ситуации в Латвийской Республике через автомобильные пункты пропуска на латвийско-российской государственной границе (Терехово - Бурачки, Гребнево - Убылинка, Вентули - Лудонка) разрешен въезд в Латвию жителей и иностранцев, постоянно проживающих в Латвии.

Жители России и Республики Беларусь смогут беспрепятственно возвращаться в страну проживания при пересечении сухопутной границы через указанные пункты пропуска.

Ограничения на пересечение российско-латвийской границы не распространяются на перемещение товаров, как со стороны Латвии, так и со стороны Российской Федерации, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Псковская таможня рекомендует физическим лицам и перевозчикам учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.