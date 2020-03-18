Общество

Круглосуточный информационный центр создан в Псковской области

В Псковской области организована работа оперативного информационного центра, который создан в рамках исполнения поручения губернатора Михаила Ведерникова. Он внес дополнения в действующий Указ о принятии мер по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщили в пресс-службе администрации региона.

По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, которая сложилась в Псковской области.

Кроме того, через информационный центр пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за поддержкой, помощью в приобретении лекарственных препаратов, продуктов. Ко всем нуждающимся будут направлены волонтеры.

Центр будет работать круглосуточно. На его площадке находятся не только операторы для приема обращений, но и специалисты профильных органов исполнительной власти, готовые ответить на различные вопросы по сферам здравоохранения, образования, экономики и других. Кроме того, в случае необходимости к разговору будут подключены и профессиональные психологи.

В социальных сетях запущены официальные страницы, где размещается оперативная информация, которая складывается в регионе по ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Так, например, действует канал в сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/covid2019_official_pskov. Запущен и канал в Telegram: https://tlgg.ru/CoVID2019_official_Pskov.

Напомним, что на территории Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован Указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры затрагивают сферы здравоохранения, образования, транспорта и другие. Так, например, все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.

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Реализацию комплекса мер координирует оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, который перешел на круглосуточный режим работы.

Со стороны правительства РФ на территорию страны запрещен въезд иностранных граждан, а также запущен информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единая «горячая линия» 8 (800) 200-01-12.