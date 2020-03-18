Общество

В России приостановят весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России с 25 марта по 25 апреля будет приостановлен весовой контроль грузовиков с продуктами питания и лекарствами. Об этом говорится в сообщении Ространснадзора, пишет газета «Известия».

«С 25 марта по 25 апреля 2020 года Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что мера будет введена в рамках исполнения правительственного плана по обеспечению устойчивого развития экономики в настоящих условиях.