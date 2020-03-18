Общество

Из-за коронавируса в учреждениях псковского УФСИН временно запретили свидания

В учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Решение принято на период с 16 марта до особого распоряжения в соответствии с постановлением главного государственного врача ведомства о введении мер по предупреждению распространения коронавируса среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных и работников уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей, сотрудников УИС с повышенной температурой тела и тех, кто прибыл в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, с целью недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях УИС организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

«В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения», - уточнили в ведомстве.

Родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных попросили с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальных сайтах ФСИН.

Ограничительные мероприятия введены во всех учреждениях УФСИН России по Псковской области: СИЗО-1, СИЗО-2, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6.