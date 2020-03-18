Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Тема очередного выпуска – коронавирус, как мы живем и будем жить в условиях ограниченного пространства: образовательного, культурного, рабочего, общественного. В Псковской области введены ограничительные меры на проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек. Отменены многие мероприятия, приостановлено обучение в школах и вузах, предприятия по возможности переводят сотрудников на «удаленку».

Если у вас есть мнения относительно ситуации с коронавирусом, ограничительных мероприятий, их избыточности или недостаточности, проявления паники, дефицита и прочего - рассказывайте, делитесь мнениями. Телефон студии 56-73-72.