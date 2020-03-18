Общество

Кем быть после 50-ти. Учебный центр СЭМС: Алфавит профессий для предпенсионеров

Все работы хороши,

выбирай

на вкус!

В. Маяковский

Профессия начинается с выбора. К счастью, сегодня этот выбор не обязательно должен быть один и на всю жизнь, и этим вопросом можно задаваться не только в 17 лет, но и во взрослом осознанном возрасте. Как быть, если уже не за горами пенсия и, казалось бы, заслуженный отдых, но сидеть дома не хочется, а оставаться на старой работе не получается в силу разных причин? И будем честными - не всегда есть возможность сидеть дома, заниматься внуками и дачей. И почему собственно пенсионерам принято прогнозировать такой сценарий?

В современном мире можно стать кем угодно. Особенно, если задействовать интернет, ведь там, как говорится,можно найти инструкцию по сборке самолета. Мы не советуем ходить такой долгой дорогой, лучше расскажем вам, как в Пскове можно получить БЕСПЛАТНО новую специальность, если у вас остается 5 лет до пенсии. При этом можно получать не только знания, но и стипендию, равную минимальной оплате труда в регионе - 12 130 рублей. Тут студенты некоторых вузов вам бы позавидовали. На бюджете и со стипендией. Красота.

Ранее Псковская Лента Новостей рассказывала об учебном центре «СЭМС», который успешно работает в нашем городе с 2013 года. Там можно получить новую профессию или повысить квалификацию. Сегодня мы поговорим о совместном проекте учебного центра «СЭМС» и Центра занятости по обучению людей предпенсионного возраста по образовательным сертификатам.

Предпенсионер — кто это?

В связи с пенсионной реформой появилось новое понятие - «предпенсионер». Разберемся, кто это.

По новому законодательству возраст для выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Таким образом, после завершения реформы предпенсионерами будут считаться женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше (то есть за 5 лет до выхода на пенсию).

Это будет тогда, когда пенсионная реформа завершится. А сейчас год от года возраст пенсионера будет меняться. Например, женщины 1967 года рождения по старому закону должны были выйти на пенсию в 2022 году, теперь это будет в 2026 году, а статус предпенсионера они получат в 2021. Уже через год, если есть такое желание, можно получить новую специальность бесплатно.

По закону

Программа обучения людей предпенсионного возраста была утверждена в конце 2018 года. Учебный центр «СЭМС» проводит переподготовку совместно с областным Центром занятости населения. Право получить новую специальность могут как те, кто в данный момент работает, так и безработные. Как мы уже говорили, все услуги оказываются бесплатно, на момент обучения слушателям платят стипендию — размер минимальной оплаты труда в регионе. Участником программы может стать любой, кому осталось 5 лет до пенсии.

В чем преимущества?

Обучение на курсах не означает, что вам придется кардинально менять сферу деятельности. Благодаря дополнительному образованию вы улучшите свои знания и навыки, останетесь востребованным специалистом в своей сфере.

«Вы сможете продолжать трудиться как на прежнем, так и на новом рабочем месте в соответствии с вашими пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями», - отмечают в учебном центре «СЭМС».

Кроме того, вы сможете работать с новым оборудованием, технологиями, программными средствами или повысите квалификационный разряд, класс, категорию в соответствии со своей профессией.

Как проходит обучение?

Обучение проходит в традиционной очной форме, когда надо посещать лекции и практические занятия. И в заочной - с применением дистанционных технологий. Второй вариант позволяет учиться без отрыва от работы и в удобное для вас время. Количество часов, необходимых для получения новой профессии или повышения квалификации, зависит от выбранной специальности. Например, обучение на газосварщика займет 288 часов (1,8 месяца), специалиста по кадрам — 256 часов (1,6 м.), плотника — 152 часа (1 м.), администратора гостиницы - 256 часов (1,6 м.). Количество часов зависит об объема выбранной программы.

Как записаться на курс?

Для того, чтобы обучиться в учебном центре «СЭМС» бесплатно, необходимо обратиться в Центр занятости населения или к своему работодателю.

Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (8112) 72-74-72.

Нам кажется, что это отличный вариант для тех, кто не боится развиваться и не хочет останавливаться на достигнутом. Учиться ведь никогда не поздно, а «все работы хороши, выбирай на вкус» (Маяковский плохого не посоветует).

Контакты:

Адрес: г. Псков, ул. Советская 51, офис 21.

тел/факс: 8(8112) 220-330

e-mail: Sems-pskov@yandex.ru

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