Общество

Псковское управление Росгвардии напоминает график приема в подразделениях лицензионно-разрешительной работы

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области прием граждан по вопросам оборота гражданского оружия осуществляется во вторник и четверг с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00, а также в первую и третью субботу каждого месяца с 9.00 до 12.30.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, прием юридических лиц по вопросам частной охранной и детективной деятельности осуществляется в понедельник и среду с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

Отделения лицензионно-разрешительной работы на районном уровне осуществляют прием в во вторник и четверг с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00, а также третью субботу каждого месяца с 8.30 до 12.30.

Телефоны для справок: (8112) 73-41-16, (8112) 73-41-15.